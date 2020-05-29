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حوادث

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارًا من أول يونيو.

حيث تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.


وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات  .
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