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أخبار العالم

بعد مقتل رجل أسود.. اعتقال مراسل CNN أثناء تغطيته الاحتجاجات في منيابوليس.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:35 م
اعتقال مراسل سي إن
اعتقال مراسل سي إن إن
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة "رويترز" أن شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية اعتقلت مراسل قناة "سي إن إن" دون ذكر أي سبب، واقتادته بعيدا مع ثلاثة من زملائه بعد وضع القيود في أيديهم، أثناء تغطيته للاحتجاجات في المدينة بعد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد شرطي.

وكان المراسل عمر جيمينز، وهو أسود البشرة، يصور محتجا أثناء القبض عليه عندما حاصره نحو ستة من رجال الشرطة البيض.


وقال لأفراد الشرطة الذين ارتدوا أقنعة واقية من الغاز "يمكننا التراجع للخلف إلى حيث ترغبون"، ثم أوضح لهم أنه وزملاءه يعملون بالصحافة وقال "سنبتعد عن طريقكم".

وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، حادث مقتل الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، الذي لقى مصرعه على يد أحد الضباط، في مشهد أثار موجة جدل واستياء على المستوى العالمي والمحلي. 

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نعرب عن حزننا شديد لمقتل فلويد في مدينة منيابوليس".

وكان ترامب أعلن أمس أنه وجه وزير العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" بفتح تحقيق في وفاة جورج فلويد قائلًا في تغريدة على موقع "تويتر": "مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا والمأساوية في منيابوليس".
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