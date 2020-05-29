ترامب عن حادث منيابوليس: حزين للغاية على مقتل فلويد

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "نعرب عن حزننا شديد لمقتل فلويد في مدينة منيابوليس".

يد قائلًا في تغريدة على موقع "تويتر": " مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يجريان بالفعل، بطلب مني، تحقيقا في وفاة جورج فلويد المؤسفة جدا و المأساوية في منيابوليس". وكان ترامب أعلن أمس أنه وجه وزير العدل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" بفتح تحقيق في وفاة جورج فلو قائلًا في تغريدة على موقع "تويتر": "





وأضاف "طلبت الإسراع بهذا التحقيق، وأنا ممتن جدا لكل ما بذلته سلطات إنفاذ القانون المحلية من جهد".





وانتشرت لقطات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لفلويد وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة بينما يجثم ضابط شرطة بقدميه على رقبته رغم توسلاته بأنه لا يستطيع التنفس.





وتظهر اللقطات الشرطي وهو يجثم بركبته فوق رقبة الضحية، الذي كان مستلقيا على الأرض يستعطف رجل إنفاذ القانون من دون جدوى، حتى توفي لاحقا.





وأثارت الواقعة موجة احتجاجات في منيابوليس ، ضد التعامل العنيف للشرطة مع السود، كان شعارها الأبرز "لا أستطيع التنفس".



