لمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستبحث مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إعادة النظر في موعد امتحانات الثانوية العامة بحيث يتم تأجيلها أسبوعين لحين انتهاء ذروة تفشي فيروس كورونا في مصر.
وكشف النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن وجود 3 سيناريوهات لامتحانات الثانوية العامة في ظل أزمة فيروس كورونا، الأول: إجراء الامتحانات في موعدها مع اتخاذ الإجراءات الوقائية المشدد، الثاني: تأجيل الامتحانات لحين انحسار الفيروس، الثالث: من يرغب في التأجيل يمكن له الانتظار للسنة القادمة ولن يؤثر ذلك على درجاته.
وأشارت إلى أن هناك أولياء أمور يطالبون بإجراء الامتحانات في موعدها، وذلك لأن أولادهم سئموا من التأجيل والانتظار، إلا أن ذلك أمر مستبعد خلال الفترة الحالة خاصة في ظل التزايد الكبير والمستمر لحالات الإصابة بالفيروس.
وأوضحت النائبة أن وزراة التربية والتعليم وضعت إجراءات وقائية مشددة لحماية الطلاب خلال الامتحانات، منها تخصيص ساعتين قبل الامتحان لتطهير وتعقيم الطلاب، بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان وتفعيل التباعد الاجتماعي، وأخيرا ارتداء الكمامات ومنع أولياء الأمور من انتظار أبنائهم خارج اللجان.
وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.
وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.