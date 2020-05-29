لمدة أسبوعين.. البرلمان يبحث مع وزير التعليم تأجيل امتحانات الثانوية العامة

في موعدها، وذلك لأن أولادهم سئموا من التأجيل والانتظار، إلا أن ذلك أمر مستبعد خلال الفترة الحالة خاصة في ظل التزايد الكبير والمستمر لحالات الإصابة بالفيروس.

وضعت إجراءات وقائية مشددة لحماية الطلاب خلال الامتحانات، منها تخصيص ساعتين قبل الامتحان لتطهير وتعقيم الطلاب، بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان وتفعيل التباعد الاجتماعي، وأخيرا ارتداء الكمامات ومنع أولياء الأمور من انتظار أبنائهم خارج اللجان.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، تسجيل 1127 حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، في مقابل 29 حالة وفاة، لتسجل مصر بعد مرور أكثر من 20 ألف حالة مصابة بعد أكثر من شهرين ونصف من تسجيل أول حالة.



