على البحر.. هبة السيسي بإطلالة لافتة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة وملكة جمال مصر هبة السيسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام بصور جديدة لها خلال قضاء إجازتها الصيفية.





وظهرت هبة السيسي فى الصور بإطلالة أنيقة و ملفتة، حيث ارتدت ملابس البحر، وشعر متطاير وميكاب ناعم نالت إعجاب متابعيها.





وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.





الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.



