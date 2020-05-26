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مرأة

فستان أصفر.. هبة السيسي تتألق في ثاني أيام العيد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:23 ص
هبة السيسي
هبة السيسي
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هاجر هانئ
شاركت الممثلة وملكة جمال مصر هبة السيسي متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام بصور جديدة لها خلال تألقها فى ثانى أيام عيد الفطر.

وظهرت هبة السيسي فى الصور بإطلالة أنيقة و ملفتة، حيث ارتدت فستانا أصفر طويل مصنوع من القماش التل، واتسم التصميم بشق من الامام كشف عن ساقها.

وتميز الفستان بحزام فضى حول منطقة الخصر، وحمل التصميم توقيع المصمم أحمد عبد الله.

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وانتعلت هبة السيسي حذاء صيفى ذا كعب عالى باللون الفضى، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المتناسقة مع فساتنها.

فيما بدت هبة السيسي بتسريحة شعر  من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا جذابا متناسقا مع إطلالتها.

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بعد شوية ان شاء الله هنكون معاكم علي شاشة @cbcegypt ، في تمام ال ١٠ مساءًا ، حفل تاني أيام عيد الفطر المبارك مع النجوم @hishamabbasofficial @hamidelshariofficial و #مدحت_صالح ، هشام عباس ، حميد الشاعري. الفستان من تصميم العبقري @ahmedabdullah_fa مكياچي من المبدع @alaaeltonsy و تصفيف الشعر للمتألق @haithamdahab00 , و شكر خاص لمجوهرات #عريان_فهيم @eryanfahim #emerald بشكر احلي فريق في العالم علي إهتمامهم و حبهم الدائم لي 🙏😘 و أتمني حفلنا الليلة يعجبكم و يليق بكم ، كل سنة و احنا بخير و صحة و أمان يا رب. #نوستالچيا #خليك_بالبيت #حفلات #العيد #من #مصر #ام_الدنيا ❤️🤍🖤

A post shared by Heba Alabassiry (@hebaalabassiry) on

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