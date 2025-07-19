وفاة ربة منزل تناولت طعاما فاسدا في طما بسوهاج

شهد مركز طما شمال محافظة سوهاج واقعة مؤسفة، حيث لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى عقب إصابتها بحالة تسمم، نتيجة تناولها وجبة طعام منزلي فاسدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بوصول المدعوة "هبة ع. م. خ"، 35 عامًا، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزي في حالة إعياء شديد نتيجة تسمم، وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال زوجها "خليفة ع. أ. خ"، 42 عامًا، ووالدها، 65 عامًا، وشقيقها "أحمد"، 32 عامًا، وجميعهم يقيمون بذات الناحية، أفادوا أنه أثناء تواجد المتوفاة بالمنزل، تناولت وجبة طعام كانت مُعدة مسبقًا ومُخزنة خارج الثلاجة منذ يوم.

مما أدى إلى شعورها بآلام شديدة في البطن، مؤكدين عدم اتهامهم لأحد بالتسبب في الوفاة، ونفوا وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية" نتيجة تناول طعام فاسد.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.