بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن عودة البريميرليج





وكان رئيس الشرطة الإنجليزية، قد طالب بإقامة بعض المباريات من البريميرليج على ملاعب محايدة، لتفادي تجمع الجمهور وتفشي فيروس كورونا المستجد.







وجاء بيان رابطة البريميرليج كالآتي:"هدفنا الأساسي هو إقامة جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي على ملاعب الأندية المختلفة كما هو معتاد عندما تسمح الظروف بذلك."





وأضافت:"هناك تعاون مستمر مع الأندية بهدف تقييم وتقليل المخاطر، بالإضافة للعمل المشترك مع أجهزة الشرطة على المستويين المحلي والإقليمي."





وأكملت:"المباحثات مع مجلس رؤساء الشرطة الوطنية ووحدة حفظ النظام في ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي. نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وقمنا بتحديد ملاعب محايدة لإقامة المباريات عليها إذا دعت الحاجة لذلك."





يذكر أن تقرر بصفة رسمية، عودة منافسات الدوري الإنجليزي في السابع عشر من شهر يونيو القادم.