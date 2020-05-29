AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيان عاجل من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن عودة البريميرليج

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:16 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
نشرت رابطة الدوري الإنجليزي"البريميرليج"، منذ قليل، بيانًا عاجلًا بخصوص استئناف المسابقة والملاعب التي ستقام عليها المباريات.

وكان رئيس الشرطة الإنجليزية، قد طالب بإقامة بعض المباريات من البريميرليج على ملاعب محايدة، لتفادي تجمع الجمهور وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء بيان رابطة البريميرليج كالآتي:"هدفنا الأساسي هو إقامة جميع المباريات المتبقية في الموسم الحالي على ملاعب الأندية المختلفة كما هو معتاد عندما تسمح الظروف بذلك."

وأضافت:"هناك تعاون مستمر مع الأندية بهدف تقييم وتقليل المخاطر، بالإضافة للعمل المشترك مع أجهزة الشرطة على المستويين المحلي والإقليمي."

وأكملت:"المباحثات مع مجلس رؤساء الشرطة الوطنية ووحدة حفظ النظام في ملاعب كرة القدم في المملكة المتحدة مستمرة وتسير في اتجاه إيجابي. نحن مستعدون لكل السيناريوهات، وقمنا بتحديد ملاعب محايدة لإقامة المباريات عليها إذا دعت الحاجة لذلك."

يذكر أن تقرر بصفة رسمية، عودة منافسات الدوري الإنجليزي في السابع عشر من شهر يونيو القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أندية الدوري الإنجليزي ترفض استئناف المباريات على ملعب ويمبلي

اتجاه لاستكمال الدوري الإنجليزي خارج حدود البلاد

دوريات كورونا.. الإسباني يقترب من العودة.. استئناف البريميرليج محل شك.. والكالتشيو الأكثر تعقيدا

ضربة جديدة .. الشرطة الإنجليزية تطلب تأجيل عودة البريميرليج

إلغاء الهبوط.. تطور مفاجئ في مصير الدوري الإنجليزي ورعب فى ليفربول

الحكومة البريطانية تقرر استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز

ترشيحاتنا

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

ادخار الأموال فى البريد حرام أم حلال؟.. دار الإفتاء تجيب

خطيب الحرم المكي: طلب السلامة والعافية من أفْضل ما يهبه الله لعباده

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

احتمال عودة الحجاج لبيت الله الحرام.. صحفى سعودى: رجوع الحياة لطبيعتها ٢٩ شوال.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج كورونا المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة ولافتة.. 10 فساتين تبرز أنوثة نجوى كرم

مكشوف من الظهر .. ياسمين صبري تتألق بإطلالة ناعمة

بـ اللبني القصير .. رانيا الملاح تتألق فى إطلالة لافتة