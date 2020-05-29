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رياضة

يتصدر الترتيب بـ 82 نقطة.. مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي عقب استئناف البريميرليج

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:25 ص
ليفربول
ليفربول
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محمد رشاد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي استئناف مسابقة البريميرليج خلال الفترة المقبلة بداية من 17 يونيو المقبل، وذلك بعد اجتماعات عديدة للرابطة وسؤال الأندية عن إمكانية استئناف الموسم من إلغائه خلال الفترة المقبلة، والتوصل إلى حل استمرار المسابقة على الرغم من جائحة فيروس كورونا. 



وكان الدوري الإنجليزي منذ بداية أزمة فيروس كورونا في العالم، بسبب إصابة أكثر من لاعب في البريميرليج بـ كوفيد 19 على رأسهم هيدسون أودوي لاعب تشيلسي، وأرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، وعدة لاعبين من أندية أخرى لم يتم الكشف عن أسمائهم. 

وأصدرت رابطة بطولة الدوري الإنجليزي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، أكدت من خلاله على استئناف الموسم الجاري من "البريميرليج" في 17 يونيو المقبل.

ويعتبر نادي ليفربول هو الأقرب لحسم لقب الدوري الإنجليزي لتصدره جدول ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي صاحب الـ57 نقطة. 

ويبحث الكثيرون من جماهير وعشاق ليفربول في مصر والوطن العربي عن المباريات المتبقية لليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي عقب استئنافه رسميا، وهو ما نقدمه لكم من خلال هذا التقرير: 

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 

وخاض نادي ليفربول قبل تعليق الدوري الإنجليزي 29 مباراة، ويتبقى له 9 آخرين قبل انتهاء الموسم وتلك المباريات هي: 

الأسبوع الـ 30: ليفربول ضد إيفرتون. 

الأسبوع الـ 31: ليفربول ضد كريستال بالاس.

الأسبوع الـ 32: ليفربول ضد مانشستر سيتي.

الأسبوع الـ 33: ليفربول ضد أستون فيلا.

الأسبوع الـ 34: ليفربول ضد برايتون. 

الأسبوع الـ 35: ليفربول ضد بيرنلي. 

الأسبوع الـ 36: ليفربول ضد أرسنال. 

الأسبوع الـ 37: ليفربول ضد تشيلسي. 

الأسبوع الـ 38: ليفربول ضد نيوكاسل.
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