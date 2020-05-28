ليفربول مهدد باللعب خارج الأنفيلد في المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي

وأوضحت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن مباريات ليفربول قد تلعب في ملاعب محايدة بعيدا عن الملعب الرئيسي بالإضافة إلى الديربيات الكبرى خوفا من تجمع الجماهير خارج محيط الملعب.





وتعد مباريات الفرق الكبيرة مثل ليفربول ذات خطورة عالية، خوفا من تزاحم الجماهير خاصة أن الريدز حقق لقب الدوري الإنجليزي بشكل إكلينيكي.