ليفربول مهدد باللعب خارج الأنفيلد في المباريات المتبقية بالدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، الى إحتمال خوض مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزية خارج أسوار ملعب "الأنفيلد" معقل الريدز، وذلك بعد أن أعلنت الرابطة بشكل رسمي إستئناف المسابقة.
وأوضحت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن مباريات ليفربول قد تلعب في ملاعب محايدة بعيدا عن الملعب الرئيسي بالإضافة إلى الديربيات الكبرى خوفا من تجمع الجماهير خارج محيط الملعب.
وتعد مباريات الفرق الكبيرة مثل ليفربول ذات خطورة عالية، خوفا من تزاحم الجماهير خاصة أن الريدز حقق لقب الدوري الإنجليزي بشكل إكلينيكي.
وعادت أندية الدوري الإنجليزي لتدريباتها مؤخرا بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وأخطر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الأندية بموعد عودة مسابقة الدوري الانجليزي " بريميرليج"، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وعادت الاندية لتدريباتها عقب توقف دام لـ أكثر من شهرين.
ومن المقرر ان تقام المباريات يوم 17 يونيو المقبل بدون حضور جماهيري تمامًا.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.