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أخبار العالم

حاكم مينيسوتا يعتذر لشبكة CNN عن اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:12 م
حاكم مينيسوتا يعتذر
حاكم مينيسوتا يعتذر لشبكة CNN عن اعتقال مراسلها
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رحيم يسري
اعتذر تيم فالز حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، لشبكة "سي ان ان" على خلفية اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات في مدينة منيابوليس بعد وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورد فلويد، أثناء عملية اعتقاله من قبل الشرطة.

وخلال اتصال مع مدير الشبكة، اعتذر حاكم الولاية الأمريكية عما حدث مع مراسل CNN مؤكدا أنه يعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت، موضحا أن الاعتقال غير مقبول وأنه طالب بالتحقيق في الأمر.

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وأضاف فالز خلال مؤتمر صحفي أن حماية الصحفيين وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين، ويجب السماح لهم بتأدية عملهم.

من جانبها وصفت CNN اعتقال مراسلها وفريقه على الهواء مباشرة أثناء تغطية الاحتجاجات بأنه انتهاك للدستور، مطالبة بإطلاق سراح المراسل والموظفين الثلاثة المعتقلين رفقته فورا.

وطالب حاكم الولاية بضبط النفس خلال تلك الفترة وأن الهدف هو العمل على استعادة النظام من أجل تحقيق العدالة في قضية جورج فلويد.
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