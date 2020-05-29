حاكم مينيسوتا يعتذر لشبكة CNN عن اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات

اعتذر تيم فالز حاكم ولاية مينيسوتا الأم ريكية، لشبكة "سي ان ان" على خلفية اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات في مدينة منيابوليس بعد وفاة الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورد فلويد، أثناء عملية اعتقاله من قبل الشرطة. ريكية، لشبكة "سي ان ان" على خلفية اعتقال مراسلها أثناء تغطية الاحتجاجات في مدينة





وخلال اتصال مع مدير الشبكة، اعتذر حاكم الولاية الأمريكية عما حدث مع مراسل CNN مؤكدا أنه يعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت، موضحا أن الاعتقال غير مقبول وأنه طالب بالتحقيق في الأمر.





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وأضاف فالز خلال مؤتمر صحفي أن حماية الصحفيين وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين، ويجب السماح لهم بتأدية عملهم.





من جانبها وصفت CNN اعتقال مراسلها وفريقه على الهواء مباشرة أثناء تغطية الاحتجاجات بأنه انتهاك للدستور، مطالبة بإطلاق سراح المراسل والموظفين الثلاثة المعتقلين رفقته فورا.



