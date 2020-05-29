البنوك تستأنف عملها الأحد في هذه المواعيد

ومن المقرر أن تبدأ البنوك اعتبارا من بعد غدٍ الأحد كآخر يوم في شهر مايو الجاري؛ العمل بالمواعيد الرسمية الجديدة و الصادرة من

والتي تتوافق مع قرارات

بحظر التجوال اعتبارا من الثامنة مساء حتي السادسة صباحا من اليوم التالي.





اقرأ أيضا:



