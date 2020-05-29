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اقتصاد

البنوك تستأنف عملها الأحد في هذه المواعيد

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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محمد يحيى
تستأنف البنوك عملها اعتبارا من بعد غدٍ الأحد ، عقب انتهاء الإجازة الممنوحة من البنك المركزي المصري لكل العاملين بالجهاز المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك اعتبارا من بعد غدٍ الأحد كآخر يوم في شهر مايو الجاري؛ العمل بالمواعيد الرسمية الجديدة و الصادرة من البنك المركزي المصري والتي تتوافق مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارا من الثامنة مساء حتي السادسة صباحا من اليوم التالي.

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وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فإنه من المقرر أن يبدأ الجهاز المصرفي عمله اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصرا  بالنسبة للموظفين بواقع 7 ساعات عمل.

أما بالنسبة للمتعاملين مع فروع البنوك من الجمهور، فإن الفرع البنكي سيعمل من 9.30 صباحا حتي الساعة 3 عصرا بواقع 5.30ساعة فقط، مع التشديد على التزام الفروع البنكية بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحظر التعامل بدون كمامة مع أي من العملاء.

وخلال الأحد الماضي؛ أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر وفروعها التابعة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ولمدة 8 أيام إجازة علي ان يتم العودة للعمل الأحد التالي له.

وخلال فترة الإجازة عززت البنوك من عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بفروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية و كذلك السلاسل التجارية والصيدليات الكبري؛ بغرض اتاحة أوراق النقد للعملاء خلال فترة العيد و استمرار عملياتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
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