تعرف على مواعيد عمل البنوك عقب إجازة عيد الفطر المبارك

قرر البنك المركزى تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى عقب إجازة عيد الفطر المبارك بناء على قرر مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق اعتبارا من ال 8 مساء و حتى 6 صباحا.





وحدد البنك مواعيد العمل بالنسبة للموظفين من التاسعة صباحا حتى 4 عصرا





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و بالنسبة للجمهور أوضح المركزى أنه سيتم فتح أبواب البنوك أمام العملاء من 9.30 صباحا حتى 3 عصرا.





يشار الى أن البنك المركزي المصري قرر اعتبار الأحد الماضى إجازة رسمية بالقطاع المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.



وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من اليوم الأحد 24 مايو 2020.



ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.





