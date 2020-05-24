البنوك إجازة بدءا من اليوم

قرر كلا من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية، اعتبار اليوم الأحد إجازة رسمية بالقطاع المصرفي و سوق المال، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.
وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من اليوم الأحد.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
ويعزز الجهاز المصرفي من تغذية ماكينات الصراف الآلي بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد بالاضافة للتأكيد من اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.
وقال البنك المركزي؛ إنه تقرر تعطيل عمل البنوك العاملة بالسوق المصرية و هيئة سوق المال اعتبارا من اليوم الأحد.
ومن المقرر ان يعود الجهاز المصرفي و البورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري.
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وبموجب قرار البنك المركزي المصري فقد يحصل الجهاز المصرفي علي اجازة اسبوعية كاملة خلال فترة العيد.
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4 شروط لعمل البنوك الأجنبية في مصر بقانون البنك المركزي.. تعرف عليها
برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه.. 10 شروط لترخيص البنوك فى مصر
ويعزز الجهاز المصرفي من تغذية ماكينات الصراف الآلي بأوراق النقد لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد بالاضافة للتأكيد من اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.