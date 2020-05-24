رغم إجازة البنوك.. كيف تجرى عملية مصرفية بدون عناء الذهاب للفرع؟

تستكمل البنوك وفروعها التابعة على مستوى الجمهورية، تعليمات البنك المركزي المصري ، بشأن تعطيل العمل بمقرات الجهاز المصرفي على مستوى الجمهورية نظرا لاحتفالات عيد الفطر المبارك ولمدة أسبوع كامل.









وتستمر إجازة البنوك منذ الجمعة الماضي حتى السبت المقبل، ولا يستطيع المواطنون من عملاء البنوك الذهاب لفروع البنوك لإتمام العمليات المصرفية بسبب عطلات العيد؛ بالتزامن مع توجهات الدولة بمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد من خلال تقليل التزاحم على المرافق العامة والخدمات والسلاسل التجارية وفروع البنوك أيضا.

















وينشر "صدى البلد" عددا من الخدمات التي لا تحتاج للذهاب لفروع البنوك ويمكن للعميل إجراءها في المنزل أو عبر بطاقات الصراف الآلي حرصا على سلامته وتقليلا لوقته وجهده.









من بين تلك الخدمات؛ عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM من فروع البنوك أو من السلاسل التجارية والمحال والصيدليات على مستوى الجمهورية؛ إذ عززت البنوك توافر أوراق البنكنوت بمختلف فئاته لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترات العيد وشراء مستلزماتهم، وبموجب تعديلات البنك المركزي المصري لحدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي والتي تم رفعها من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه كمجمل عمليات السحب أو الإيداع في اليوم الواحد.









ولا تقتصر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة بفروع البنوك أو نقاط الانتشار الجغرافي؛ على عمليات السحب أو الايداع النقدي فقط؛ لكن يمكن للعميل إجراء عمليات التحويل لحسابات أخرى أو التبرع للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والأهلية، بخلاف سداد جميع الاشتراكات الخاصة بالمرافق من فواتير شبكات المحمول أو الكهرباء والمياه والغاز وما في حكمها.









كما يمكن للعميل إدارة حسابه المصرفي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو شبكة الإنترنت؛ والقيام بجميع العمليات المصرفية المختلفة من سحب أو إيداع أو الشراء الإلكتروني بدون تكبد تكلفة السحب النقدي من ماكينة الصراف الآلي أو الذهاب للمتاجر و المحال المختلفة.









وتستهدف البنوك بوجه عام، التوسع في عمليات الخدمات المصرفية الإلكترونية باعتبارها أحد توجهات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتقليل التعامل بالكاش وتعزيز إجراءات الشمول المالي وتوعية المواطنين بسهولة ومرونة الخدمات الرقمية.