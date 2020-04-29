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اقتصاد

المعهد المصرفي: تجنب المخاطر يتعارض مع تفعيل الشمول المالي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:03 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
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محمد يحيي

أكد المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، أن ظاهرة تجنب المخاطر قد يكون لها تأثير كبير علي المستويين الاجتماعي والاقتصادي مما قد يتعارض مع أهداف الشمول المالي.


أرجع تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " تجنب المخاطر" لجوء المؤسسات المالية لتجنب المخاطر، نظرا للتكلفة الإجمالية المتزايدة للامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بشكل خاص بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.


أشار التقرير  إلي أن الكثير من المنظمات والمؤسسات الدولية تبدي اهتماما كبيرا بتجنب المخاطر، إذ تحاول تلك المؤسسات في كثير من الأحيان إيجاد طرق للحد من نتشار هذه الظاهرة.


أوضح التقرير أنه بالرغم من اتخاذ إجراءات فعالة ضد غسل الأموال و تمويل الإرهاب وخصوصا القوانين المتعلقة بهما لضمان نظام مالي دولي أكثر شفافية واستقرارا .


شدد علي أنه من المهم تذكير إدارات البنوك بتجنب غلق حسابات العملاء وقطاع العلاقات معهم بشكل مستمر ومبالغ فيه، إذ أن تلك الممارسات ليس وحدها ستساعد علي تجنب المخاطر.

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