تعزيز ماكينات الصراف الآلي خلال العيد.. اعرف أكثر

كشفت مصادر مصرفية مطلعة بـ 5 بنوك عامة وخاصة، عن وجود تجهيزات علي مستوي الجهاز المصرفي، لتعزيز ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد الجديدة للتيسير علي عملاء البنوك خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
أكدت المصادر لـ"صدي البلد" أنه جري تغذية الماكينات علي مستوي الفروع و السلاسل التجارية و المولات وبعض الصيادليات الكبري؛ بأوراق النقد خلال فترات العيد، بالتزامن مع اجراءات وزارة المالية الخاصة بتبكير عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة حتي يوم 28 من مايو الجاري.
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ورفعت البنوك حالات الاستعدادات الخاصة بعمليات التأمين ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ من خلال مراعاة المسافات الآمنة بين كل عميل خلال عمليات الصرف من ماكينات الصراف الآلي داخل فروع البنوك بالإضافة لوضع المطهرات والقفازات بجوار كل ماكينة.
تبدأ الأحد المقبل.. البنوك إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر
برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه.. 10 شروط لترخيص البنوك فى مصر
تبدأ الأحد المقبل.. البنوك إجازة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر
برأسمال لا يقل عن 5 مليارات جنيه.. 10 شروط لترخيص البنوك فى مصر
و تبدأ البنوك اعتبارا من غدا الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري الخاص بتفعيل إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 8 أيام، علي أن يعود الجهاز المصرفي لعمله الأحد المقبل.
واعلنت وزارة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، تبكير عمليات صرف رواتب العاملين علي مستوي الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما في ذلك الوزارات و الهيئات التابعة لها و الجهات الخدمية ووحدات الخدمات المحلية؛ اعتبارا من يوم 18 مايو وحتي يوم 28 من نفس الشهر.