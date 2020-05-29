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أخبار العالم

أوباما يعلق على مقتل أمريكي أسود في منيابوليس

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:44 م
الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما
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رحيم يسري
علق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على واقعة مقتل مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد قوات الشرطة في ولاية مينيسوتا، منتقدا مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد رجل شرطة.

وقال أوباما في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر إنه تلك الممارسات لا يجب أن تصبح أمرا اعتياديا في 2020 في الولايات المتحدة.

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وأكد الرئيس الأمريكي السابق أنه لا يجب الصمت على مثل تلك الحوادث، ولا يجب أن تمر بشكل اعتيادي، موضحا أن العنصرية لا يمكن أن تكون أمرا عاديا،وأشار أوباما إلى حوادث مماثلة لاعتداء أفراد الشرطة على الأمريكيين ذوي الأصول الافريقية.

وخرجت احتجاجات تخللتها أعمال عنف ونهب في مينيسوتا بعد تداول مقطع فيديو لشرطي يضع ساقه فوق عنق فلويد المطروح أرضا وهو يقول للشرطي "لا أستطيع التنفس لا أستطيع التنفس.. لا تقتلني".

وشهدت منيابوليس لليوم الثالث على التوالي مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على مقتل المواطن الأمريكي الأسود.
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