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المعركة تشتد بين ترامب وتويتر.. وفيسبوك يدخل على خط المواجهة | فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:56 م
ترامب
ترامب
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عادل نصار

عرضت قناة «العربية الحدث»، تقريرًا مصورًا، مساء اليوم الجمعة، عن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها موقع التدوينات المصغرة «تويتر».


وقال التقرير، إن هناك معركة بين ترامب وتويتر متواصلة، متسائلا :"هل يتم تقييد عمل وسائل التواصل في العالم؟ وكيف علّقت فيسبوك؟.


وأضاف التقرير، أن ترامب وقع امرا تنفيذيا بعد ساعات من خلافه مع تويتر يسهل محاسبة مواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى المنشور، وفي سابقة الأولى صنف تويتر تغريدين نشرهما ترامب يشكك فيهما في الاقتراع عبر البريد في خانة المعلومات المضللة وحث المتابعين على تحري مصداقيتهما لشتعل الحرب بين الجانبين.


وأكمل التقرير، أن ترامب لم يتأخر بالرد واتهم موقع تويتر بخنق الحريات والتدخل في الانتخابات الرئاسية، أما تويتر فرد بشكل قاس على ترامب.


وأنهى أنه اعتبر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج، أن تويتر لم يخطئ وانتقد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

 

 

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