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محافظات

كنز الطبيعة.. الأعشاب الطبية النادرة تزين وديان سانت كاترين ..السكران والبحبك الأبرز

السبت 30/مايو/2020 - 07:01 ص
النباتات الطبيعية
النباتات الطبيعية في وديان سانت كاترين
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ايمن محمد
تعتبر النباتات الطبيه والعطرية بسانت كاترين  كنز الطبيعة حيث  تحوي  سانت كاترين  العديد من الاعشاب الطبيعية النادرة   والتي تتميز بها  مدينة سانت كاترين  و يرجع  ذلك الي طبيعة  سانت كاترين وطقسها الرائع الذي   تساعد علي نمو هذه  النباتات النادرة.

يقول  محمد فتيح من شباب  سانت كاترين   وادمن صفحة  سانت كاترين مدينتي الجميلة  إن سانت كاترين  تحتوى على اكثر من 22 الي 28 نوعا من الفصائل الفريدة فى العالم والموجودة فى سيناء مثل "السمو والحبك والقيصوم والزعتر والشيح والعجرم والبعيثران والطرفة والسكران وغيرها من النباتات الطبية".

مشيرا إلي  أن هذه النباتات تنمو في جبال كاترين علي مياه االامطار دون تدخل من الإنسان.


واضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن  هذه النباتات تحتاج  لعناية عند جمعها، مشيرا الي ان هذه النباتات  تجمع  في  فصول معينه من السنه ويختلف كل نبات عن الاخر، وبعد عملية الجمع تتم عملية تتجفيف هذه النباتات ومن ثم تصفيتها وتنقيتها من الشوائب.

واكد الشيخ احمد صالح الملقب بحكيم البادية أن الأعشاب أثبتت نتائج إيجابية في علاج الكثير من الأمراض.

وهناك بعض الأمراض تحتاج الي الي عشبة واحدة والبعض الآخر يحتاج إلي تركيب أكثر من عشبة، مشيرا الي أن يوجد في سانت كاترين أعشاب كثيرة نادرة وتم عمل دراسات عليها  للمساعدة في علاج أعراض الكثير من الأمراض.
كنز الطبيعة.. الأعشاب الطبية النادرة تزين وديان سانت كاترين ..السكران والبحبك الأبرز
كنز الطبيعة.. الأعشاب الطبية النادرة تزين وديان سانت كاترين ..السكران والبحبك الأبرز
كنز الطبيعة.. الأعشاب الطبية النادرة تزين وديان سانت كاترين ..السكران والبحبك الأبرز
كنز الطبيعة.. الأعشاب الطبية النادرة تزين وديان سانت كاترين ..السكران والبحبك الأبرز
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