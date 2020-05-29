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مرأة

بـ الحجاب.. مريم الخشت بإطلالة تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:43 م
مريم الخشت
مريم الخشت
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مريم الخشت، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة ومختلفة.

وظهرت بها مريم الخشت، بجاكيت أنيق باللون البينك، ومطعم بنقشات وألوان ناعمة تبرز عن جمالها وأناقتها، ووضعت إيشارب على رأسها من الستان باللون الذهبى ليتناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مريم الخشت فى الماكياج على الألوان الترابية التى تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة البسيطة.
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