أشياء يجب توافرها في سيارتك لمواجهة الطوارئ

يجب على قائدي السيارات توافر بعض الادوات في سياراتهم لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تحدث في الطريق حتى تساعدك في التغلب على الأعطال المفاجئة على الطريق، وفي هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع الادوات التي يجب توافرها في السيارة لمواجهو لتك الازمات.





أدوات يجب أن تتواجد في سيارتك:





1- طفاية حريق

وجود طفاية الحريق يعتبر من بديهيات الأمن والسلامة المتعلقة بالسيارة ويجب التأكد من سلامتها وأن لا تتعدى فترة الصلاحية لتستطيع الاعتماد عليها وقت الحاجة .





2- الاستبن

يعتبر الاستبن من أهم الأدوات التي لا يجب السير من غيرها والتأكد من سلامتها هو الإطار الاحتياطي، لإنه من أكثر المشاكل التي تعترض السائقين أثناء القيادة، ومن الأفضل أيضا وجود منفاخ لأستخدامة عند الحاجة.





3- شنطة الإسعافات

شنطة الإسعافات الأولية هي من أهم الأدوات المساعدة والتي يجب تواجدها في السيارة، حيث يمكن استخدامها لا قدر الله في حالة الحوادث لمعالجة الجروح والصدمات والكدمات البسيطة، ويمكن تقديم المساعدة الطبية الأساسية للآخرين على الطريق في حالة حدوث اي شئ عارض .









4- كشاف طوارئ

يمكن أن تصاب سيارتك بعطل أثناء الليل مما يعيق عملية الاصلاح و حتي تغيير الاطار في الليل يجب ان يحدث تحت ضوء لتنجز مهمتك بسلام و سرعة فيجب توافر كشاف الطوارئ في سيارتك.





6- صندوق المعدات

يجب توافر صندوق معدات في سيارتك وذلك حتى تستطيع إصلاح الأعطال الصغيرة التي قد تواجهك على الطريق كتلف احد السيور او ربط الاشياء الهامة داخل المحرك .





7- مثلث التحذير

يهتبر المثلث العاكس ضمن الأدوات المساعدة التي لا يمكن الاستغناء عنها لتتمكن من استخدامه في حال تعطل سيارتك ويتم وضعه على بعد أمتار قليلة من السيارة، لتحذير السائقين الآخرين من سيارتك المتوقفة على جانب الطريق، مما يساعد في تجنب الحوادث او ابعاد السيارات القادمة عنك .



