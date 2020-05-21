تعرف على أهم أجزاء السيارة التي يجب فحصها

الفحص الدوري للسيارة أهم برامج السلامة كما يساعد على اكتشاف أي خلل في السيارة وتجنب تفاقمه، ويساعد أيضا على تفادي الأعطال الميكانيكية.









وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" بعض أجزاء السيارة التي يجب أن يتم فحصها بشكل شهري.





المحرك والبواجي، مستوى زيت المحرك ، مستوى زيت ناقل الحركة ، مستوى سائل الردياتير ، فلتر الهواء وفلتر الوقود.





هيكل السيارة ، البطارية ، لمبات السيارة ووظائف السيارة الكهربائية ،نظام تبريد الهواء (المكيف) ، عجلة القيادة ونظام التوجيه ،نظام التعليق ،الإطارات ، الفرامل .





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ونصح خبراء السيارات قائدي السيارات أن يتم الفحص الدوري للسيارة مرة سنويا أو كل 6 شهور بينما كانت هناك آراء أخرى أي تم فحصها كل شهر كما يتم الفحص عند الإجراءات المرورية أو السفر، وعند بيع أو شراء السيارة، وعند وجود أي خلل فني، وعند القيام بأي تعديل جوهري على محركها أو هيكلها أو لونها.



