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أخبار العالم

ترامب: الصين تجسست علينا لسنوات وأرواح كثيرة أُزهقت بسببها

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:27 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أرواحًا كثيرة قد أُزهقت ودول عديدة تكبدت خسائر اقتصادية فادحة بسبب طريقة الصين في إدارتها لأزمة فيروس كورونا منذ البداية.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي "الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا، ووجهت بحماية المستثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكاتها".


وأعلن ترامب أن بلاده ستفرض عقوبات على مسؤولين صينيين في هونج كونج.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن الصين لم تلتزم بتعهداتها حول الحكم الذاتي في هونج كونج، مؤكدا أنه سيتم تعليق  دخول صينيين يشكلون خطرا على الأمن القومي إلى الولايات المتحدة.

كما قرر الرئيس الأمريكي إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونج كونج، والتخلي عن المعاملة الخاصة لها.

وأكد ترامب أنه سيتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأمريكية في هونج كونج.
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