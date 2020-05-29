AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

لماذا استثنت السعودية مكة المكرمة من قرارات رفع الحظر بالمملكة؟

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:02 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
عبدالله قدري

في 26 مايو الجاري قررت السلطات السعودية رفع الحظر تدريجيا عن جميع مناطق ومدن المملكة باستثناء مكة المكرمة.

شملت القرارات  تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة ، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، في الفترة ما بين 28 مايو حتى 30 مايو الجاري.

وفي الفترة ما بين 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل فسيتم السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساء، حسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية.

اقرأ أيضا:

ولكن لماذا تم استتثناء مكة المكرمة من قرارات رفع الحظر في جميع مناطق المملكة؟

مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بمكة ٣١٬٤٩٣ إصابة مؤكدة، من بين ٨٠٬١٨٥ هم عدد إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في السعودية حتى الآن.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة تسجيلا للإصابات بكورونا، ثم الرياض٢٠٬٤٢٢، المنطقة الشرقية  ١٥٬٥١٥، المدينة المنورة ٩٬٩١٩، جازان٩٩٥.

كما سجلت مكة المكرمة أعلى نسبة وفيات بكورونا بالمملكة  ٣٤٢ حالة وفاة من أصل 441 حالة وفاة بكورونا في الممكلة، تليها المدينة 49، الرياض 28، المنطقة الشرقية 27، جازان 3.

السعودية تبدأ الفحص بمكة

بدأت المملكة العربية السعودية منذ أيام المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا.

وحسب صحيفة سبق السعودية، كانت مكة المكرمة هي نقطة البداية لمرحلة الفحص الموسع، حيث تم فحص الأشخاص على مداخل مكة المكرمة الستة.

و شملت الفحوصات حي التخصصي، إذ تم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".

من جانبها، قالت وزارة الصحة السعودية في بيان صحفي ظهر الجمعة، إن أولى مراحل الفحص ستبدأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، تليهما الرياض الأسبوع المقبل، ثم باقي مدن المملكة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة السعودية تكشف سبب قرار رفع الحظر الكلي بالمملكة

الأثير والقطيف.. المدن السعودية تنعم بالحظر الكلي باستثناء مكة

السلطات السعودية تطالب أهالي مكة بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية

فتح المساجد وتخفيف الحظر.. السعودية تعلن إجراءات جديدة للتعايش مع كورونا

السعودية تعلن تعديل مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو

كل ما تريد معرفته عن قرارات السعودية.. رفع الحظر والصلاة في المساجد ومصير الحج والعمرة

ترشيحاتنا

خاص| طرح المطهرات وكولونيا 555 على بطاقات التموين أول يونيو

هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلق على الفراش

أمين الفتوى: لا يجوز دفن الزوج مع الزوجة في قبر واحد .. فيديو

الصحة توضح كيفية العزل المنزلى لمصابي فيروس كورونا.. إجراءات مهمة

هداف دوري ابطال افريقيا .. بيراميدز يشعل الصفقة ويضع الزمالك والأهلي في ورطة

والله ما فتحتها.. تفاصيل تسليم سائق حقيبة بها مليون جنيه لصاحبها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر طويل وماكياج صاخب .. صبا مبارك تتحدى الملل من المنزل بإطلالة غريبة

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

احذروا البروتوكولات المتداولة .. نصائح يجب اتباعها لعزل الأطفال المصابين بـ كورونا