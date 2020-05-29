لماذا استثنت السعودية مكة المكرمة من قرارات رفع الحظر بالمملكة؟





في 26 مايو الجاري قررت السلطات السعودية رفع الحظر تدريجيا عن جميع مناطق ومدن المملكة باستثناء مكة المكرمة.





شملت القرارات تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة ، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، في الفترة ما بين 28 مايو حتى 30 مايو الجاري.





وفي الفترة ما بين 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل فسيتم السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساء، حسب ما نشرت وسائل إعلام سعودية.





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ولكن لماذا تم استتثناء مكة المكرمة من قرارات رفع الحظر في جميع مناطق المملكة؟





مكة المكرمة هي أكثر مناطق المملكة تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ بلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن بمكة ٣١٬٤٩٣ إصابة مؤكدة، من بين ٨٠٬١٨٥ هم عدد إجمالي الإصابات المسجلة بكورونا في السعودية حتى الآن.





وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة تسجيلا للإصابات بكورونا، ثم الرياض٢٠٬٤٢٢، المنطقة الشرقية ١٥٬٥١٥، المدينة المنورة ٩٬٩١٩، جازان٩٩٥.





كما سجلت مكة المكرمة أعلى نسبة وفيات ب كورونا بالمملكة ٣٤٢ حالة وفاة من أصل 441 حالة وفاة بكورونا في الممكلة، تليها المدينة 49، الرياض 28، المنطقة الشرقية 27، جازان 3.





السعودية تبدأ الفحص بمكة





بدأت المملكة العربية السعودية منذ أيام المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار كورونا.





وحسب صحيفة سبق السعودية، كانت مكة المكرمة هي نقطة البداية لمرحلة الفحص الموسع، حيث تم فحص الأشخاص على مداخل مكة المكرمة الستة.





و شملت الفحوصات حي التخصصي، إذ تم فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، فيما تمت إتاحة حجز مواعيد للمواطنين والمقيمين لعمل العينات بأنفسهم عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".





من جانبها، قالت وزارة الصحة السعودية في بيان صحفي ظهر الجمعة، إن أولى مراحل الفحص ستبدأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، تليهما الرياض الأسبوع المقبل، ثم باقي مدن المملكة.



