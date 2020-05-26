كل ما تريد معرفته عن قرارات السعودية.. رفع الحظر والصلاة في المساجد ومصير الحج والعمرة

تصدر هاشتاج #رفع_الحظر، قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم، الثلاثاء، بعد قرار السلطات السعودية بتعديل ساعات رفع الحظر في المملكة باستثناء مكة المكرمة.





وتداول نشطاء موقع تويتر عبر الهاشتاج مقاطع فيديو تعبر عن سعادتهم بتعديل ساعات رفع الحظر بمدن المملكة، بعد قضاء نحو أكثر من شهرين في منازلهم بفعل التدابير الاحترازية التي اتخذتها المملكة تحسبا لعدوى فيروس كورونا المستجد.

فما تفاصيل القرار؟





قرار السلطات السعودية بتعديل أوقات السماح بالتجول في المملكة، جاء بناءً على تقارير وزارة الصحة السعودية بشأن إجراءات المملكة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا، وإمكانية تغيير منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات.





وشملت القرارات الجديدة حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) ما يلي:





- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، في الفترة ما بين 28 مايو حتى 30 مايو الجاري.





- فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال فترة السماح المقررة، وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمولات.





- التأكيد على منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي مثل صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحة والرياضية ومراكز الترفيه ودور السينما.





- أما في الفترة ما بين 31 مايو حتى 20 يونيو المقبل فسيتم السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.





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وماذا عن المساجد والحج والعمرة؟





المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة والجماعة باستنثاء مكة المكرمة أيضا، أما الحج والعمرة فيستمر تعليقهما حتى إشعار آخر.





وفي هذا الإطار أصدر وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية تعميمات بشأن الصلاة في المساجد، وجاءت كما يلي:





1 - فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.





2 - الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق.





3 - فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.





4 - رفع المصاحف والكتب مؤقتًا.





5- إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ.





6 - ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.





7 - إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.





8 -عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.





9 - إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء





وفيما يتعلق بصلاة الجمعة نص التعميم على:





1 إقامة صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.





2 - أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.





3 - فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة.





4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة



