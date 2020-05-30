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أصل الحكاية

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 12:01 ص
علم السعودية
علم السعودية
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عبدالله قدري
أطلقت السلطات السعودية اليوم، خدمة جديدة في جميع مناطق المملكة، وهي خدمة التقاضي عن بعد.

جاء ذلك بتوجيهات وزير العدل السعودي وليد الصمعاني، الذي أكد أن إقرار خدمة التقاضي عن بعد جاء ضمن جهود الوزارة لتفعيل استكمال مسار التقاضي عن بعد، حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء السعودية ( واس ).

وقالت وزارة العدل في بيان إن خدمة التقاضي عن بُعد "جاءت لتحافظ على الضمانات القضائية كافة وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار".

وحسب صحيفة عكاظ السعودية سيتم تفعيل خدمة "التقاضي عن بعد" في جميع الجلسات الملغاة لكل القضايا في جميع المحاكم من 7 يونيو المقبل الموافق 15 شوال هجريا.

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فكيف سيتم تفعيل خدمة التقاضي عن بعد؟

وفق الدليل الإجرائي الذي اطلع صدى البلد عليه، يقام نظام التقاضي عن بعد عن طريقين من التقاضي هما: "الترافع الإلكتروني" الذي سيمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيًا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

أما النوع الثاني من الخدمة "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي ستمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.

ويكون النوع الثاني من المرافعة عبر الاتصال المرئي بشروط منها: كتابة اسم أطراف الدعوى والحضور كاملا باللغة العربية، إرسال رسالة نصية تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بيوم واحد، التأكد من سلامة النظام التقني قبل عقد الجلسة، عدم المقاطعة أو التشويش أثناء عقد الجلسة مرئيا، الامتناع عن الحديث إلا بإذن رئيس الجلسة.

وأكدت وزارة العدل، أنه لن يتم استقبال أي مستفيد في المرافق العدلية سواءً في المحاكم بمختلف اختصاصاتها (العليا، الاستئناف، العامة، الجزائية، الأحوال الشخصية، العمالية، التجارية، التنفيذ)، وكتابات العدل، وديوان الوزارة وفروعها في أول أسبوع بعد العودة للعمل.

فيما سيتم تقديم جميع الخدمات العدلية عن بُعد من خلال منصة ناجز http://Najiz.Sa ومركز التواصل الموحد 1950.

كيفية المداولة وإصدار الأحكام؟

تعقد جلسة المداولة بين أعضاء الدائرة إلكترونيا - أيضا - مع الحفاظ على سريتها، وعدم دخول أو مشاركة غير القضاة، كما يتم النطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونيا.

للاطلاع على دليل التقاضي عن بعد اضغط هنا
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