فرض حظر تجول في منيابوليس بعد احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد

أصدر عمدة مدينة منيابوليس أمرا بفرض حظر تجول في المدينة ابتداء من مساء الجمعة، وذلك على خلفية احتجاجات عنيفة في المدينة بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي في المدينة.





وقرر عمدة منيابوليس فرض حظر يستمر لمدة ليلتين يبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، معلنا عدم السماح بالسفر أو التجمعات في الأماكن العامة.





اقرأ أيضا:





في وقت سابق، وجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية تهمة القتل من الدرجة الثالثة للشرطي المتسبب في وفاة الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله.



