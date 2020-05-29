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أخبار العالم

فرض حظر تجول في منيابوليس بعد احتجاجات عنيفة على مقتل جورج فلويد

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:56 م
فرض حظر تجول في منيابوليس
فرض حظر تجول في منيابوليس
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رحيم يسري
أصدر عمدة مدينة منيابوليس أمرا بفرض حظر تجول في المدينة ابتداء من مساء الجمعة، وذلك على خلفية احتجاجات عنيفة في المدينة بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطي في المدينة.

وقرر عمدة منيابوليس فرض حظر يستمر لمدة ليلتين يبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، معلنا عدم السماح بالسفر أو التجمعات في الأماكن العامة.

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في وقت سابق، وجه المدعي العام في ولاية مينيسوتا الأمريكية تهمة القتل من الدرجة الثالثة للشرطي المتسبب في وفاة الأمريكي ذو الأصول الأفريقية جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله.

ويأتي اعتقال ضابط منيابوليس بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وتخللتها أعمال شغب وحرق لعدد من الأماكن في المدينة بينها مقر يتبع لدائرة الشرطة.
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