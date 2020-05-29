اعتقال الشرطي المسؤول عن مقتل الأمريكي جورج فلويد في منيابوليس

ألقت السلطات في ولاية مينيسوتا ، الأمريكية القبض على الشرطي المتهم بقتل المواطن الأمريكي ذوي الأصول الافريقية جورج فلويد، في منيابوليس، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".





وأكدت وسائل إعلام أمريكية اعتقال ضابط شرطة منيابوليس الذي كان يركع على رقبة فلويد ويضغط عليها بركبته قبل موته.





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ويأتي اعتقال ضابط منيابوليس بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات وتخللتها أعمال شغب وحرق لعدد من الأماكن في المدينة بينها مقر يتبع لدائرة الشرطة.





في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر "الحرس الوطني وصل مكان الأحداث، إنهم في منيابوليس وعلى أتم استعداد، جورج فلويد لن يموت دون جدوى، ستحترم ذكراه".



