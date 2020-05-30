احم نفسك بالكمامة وتجنب الغرامة..عودة العمل بالمنشأت الشرطية والحكومية أول يونيو

اتخذت أجهزة الدولة عدة إجراءات احترازية لحماية المواطنين من تفشى فيروس كورونا ، خاصة بعد إعلان الحكومة فتح بعض المصالح الحكومية أمام المواطنين.

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أعلن رئيس مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، سيتم الالتزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.









وأعلن رئيس الوزراء الأماكن المحظور فيها عدم ارتداء الكمامة هي الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة والا سيتم المنع من دخول تلك الأماكن واتخاء الاجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأعلنت وزارة الداخلية اليوم عن بدء العمل بقطاع الأحوال المدنية والإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية اعتبارًا من أول يونيو.





قررت الوزارة انه سيتم استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.





واهابت الوزارة بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات .





قالت مصادر مسئولة انه سيتم منع اى مواطن فى الاماكن التى اعلن عنها من قبل من الدخول فيها بدون كمامة وسيتم تطبيق القانون على المخالفين بدفع الغرامة المالية المقررة وهى ٤ آلاف جنيه.





وأضافت أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو.



