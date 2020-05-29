إزالة 555 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا خلال إجازة عيد الفطر

صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة، شنت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك عدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا و مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 555 حالة تعد بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأوضح محافظ قنا،أن الحملات التى تشنها مراكز المحافظة المختلفة، تأتى في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، خاصة من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويرتكبون مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.





ونوه المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، بأن حملات الإزالة بكافة مراكز المحافظة، نجحت في إزالة 72 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 19522 متر مربع.





كما نجحت في إزالة 13 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 8 أفدنة و10 قراريط و9 أسهم، بالإضافة إلي إزالة 387 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 17 فدان و7 قراريط و6 أسهم، وإزالة 83 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة10451 متر مربع.





وأضاف عبدالباقي، بأن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 429 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 289686 متر مربع، و55 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 81 فدانا و10 قراريط و11 سهما، و1371 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 64 فدانا و 9 قراريط و14سهم، و 216 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 28403 متر مربع.





وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، لافتًا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة.





وأشار محافظ قنا، إلي أنه سوف يتم إحالة المخالفات الي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.





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