تأخرت في إعداد الطعام.. حكاية فتاة قتلها شقيقها وتركها جثة هامدة في قنا

تأخرها في إعداد الطعام لشقيقها الأكبر، كان ثمنه حياتها التى فقدتها بعد طعنات قاتلة سددها لها شقيقها لتلقى مصرعها في الحال بنجع حمادى.

تفاصيل الجريمة بدأت وقائعها بعد عودة الشقيق الأكبر كعادته من العمل في الزراعات، بإحدى قرى نجع حمادى، حيث طلب من شقيقته إعداد الطعام لكنها تأخرت عنه بعض الوقت، فأحضر سكينا و طعنها في مناطق متفرقة من الجسد.

سقوط شقيقته جثة هامدة أمام عينيه، لم يحرك مشاعره أو عاطفته لإيقاف نزيف الدم المتدفق منها، بل تركها غارقةً في دمائها وسط المنزل وفر هاربًا.

بعد تحريات مكثفة من قبل العميدين أمين سند ، رئيس المباحث و عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، تبين شقيقها أحمد.م.ص ٢٧ سنة، عامل، وراء جريمة القتل بعدما تأخرت في إعداد الطعام عقب عودته من العمل بالزرع، و أثناء معاتبته لها تطورت المشادة و انتهت بطعنات قاتلة.





وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، بالعثور على جثة غاده.م.ص ٢٣ سنه ملقاه بمنزلها في قرية بنجع حمادى وبها عدة طعنات نافذة.

اقرأ أيضًا..

