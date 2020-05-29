علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

قال الدكتور أشرف عمر أستاذ الكبد والأمراض المعدية بطب قصر العيني, إن الباحثين في علم الدواء أتوا بجميع أنواع الادوية الموجودة في العالم والبالغ عددها 7000 نوع وتم فحصها بالكامل.





وأضاف عمر خلال تصريحات تليفزيونية, أن بعد دراسة هذه الادوية تم استخلاص 7 أنواع منها تقوم بعمل جيد في علاج فيروس كورونا.





وتابع استاذ الكبد والأمراض المعدية بطب قصر العيني, أن من الـ 7 أنواع الادوية قامت أبحاث جديدة عليها وتم ثبوت نوعين منها قادرين علي علاج فيروس كورونا وتم عمل بحث آخر على النوعين وتم ثبوت نوع فقط منهما لعلاج كورونا.

وأوضح الدكتور أشرف عمر، أن الدواء الذي تم اكتشافه لعلاج فيروس كورونا قادر على تفتيت الفيروس, مشيرا إلي أن هذا الدواء قديم جدا بين الناس.





وأشار إلى أن, هذا الدواء بعد تجربته علي بعض مصابي كورونا كانت النتيجة تحسنا في حالتهم الصحية بشكل واضح وكانت نسبة التحسن 100%.