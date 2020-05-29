AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران: لم نستأنف رحلاتنا الجوية.. والقرار تتخذه الحكومة وليس الشركة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:48 م
الطيار رشدى زكريا
الطيار رشدى زكريا رئيس شركة مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أكد الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، أن قرار استئناف رحلات الطيران هو قرار حكومة وليس قرار شركة، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية لاستئناف الرحلات في أي وقت. 

وأوضح رشد زكريا، في تصريحات صحفية له اليوم، الجمعة، أن كافة الرحلات التي تسيرها الشركة ويتم الإعلان عنها هي مجرد رحلات استئناء وليس هناك رحلات منتظم خلال هذه الفترة، حتى تصدر الحكومة قرار استئناف الحركة إلى المطارات المصرية وقال رئيس شركة مصر للطيران، إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، سوف يصدر خلال أيام الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها على متنها الرحلات الجوية، للتعامل بها أثناء عودة الرحلات في ظل وجود جائحة فيروس كورونا. 

وأكد، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على متن الرحلات الجوية التي تسيرها الشركة الوطنية، لمختلف بلدان العالم لنقل الركاب بأمان، مؤكدا أن الشركة على أتم استعداد وجاهزية للتشغيل في أي وقت تسمح فيه الحكومة المصرية. 

تجدر الإشارة أن هناك وسائل إعلامية تداولت أخبارا تزعم فيها استئناف مصر للطيران رحلاتها الجوية، منتصف الشهر القادم، بتسيير رحلة إلى فرانكفورت إلى ألمانيا، وهو ما نفاه رئيس الشركة الوطنية رشدي زكريا، مؤكدا أن جميع الرحلات التي تسيرها الشركة هي مجرد رحلات استثناء ولا يوجد رحلات منتظمة، وأن استئناف الرحلات الجوية للشركة سوف تقرره الحكومة المصرية، بفتح المطارات أمام حركة الطيران، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرة مصرية تتوجه إلى مسقط لعودة 140 مصريا من العالقين

مصر للطيران تسير رحلة استثنائية جديدة لعودة المصريين العالقين بالكويت

مصر للطيران تستعد لعودة آمنة .. شاهد عمليات التطهير والتعقيم على متن الطائرات

3 رحلات طيران تغادر القاهرة غدا لإعادة المصريين العالقين بـ الكويت

البعض لا يدفع رواتب والآخر استدان.. 60 يوما من وقف الرحلات الجوية عصفت بشركات الطيران المصرية

ترشيحاتنا

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

هل يجوز القراءة من المصحف والشخص مستلق على الفراش

بحوزته 13 جنيهًا.. كشف غموض العثور على جثة طافية بـ نهر النيل في كفر الشيخ

أخبار الرياضة.. هدف الأهلي يرحب بالانتقال للزمالك.. ومحمد صلاح رابع أغنى لاعب في العالم

وزيرة الصحة: قوافل علاجية لتوزيع مستلزمات وقائية وادوية على مرضى كورونا بالمنازل

مراقب فضيحة رادس يعلن مفاجأة بشأن انسحاب الوداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة

بـ الأحمر المكشوف .. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة