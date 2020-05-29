في طريقهم لـ كوالالمبور .. 287 عالقا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

غادرت مطار القاهرة الدولى ، مساء اليوم الجمعة، رحلة طبران استثنائية، سيرتها شركة مصر للطيران ، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، لنقل 287 ‪ عالقا في القاهرة منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

















وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم MS3084 غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 287 ‪ راكبا فى طريقهم إلى مدينة كوالالمبور العاصمة الماليزية، تم إنهاء إجراءات سفر جميع ركاب الرحلة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.









واستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار الأسابيع القليلة الماضية، منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، عشرات الرحلات الجوية للعديد من الدول لإجلاء مواطنيها من مصر، بسبب فيروس كورونا المستجد، كما سيرت وزارة الطيران المدني، أيضا، عشرات الرحلات إلى دول الخارج لإجلاء المصريين العالقين هناك، جراء قرار وقف الطيران على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.









كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.