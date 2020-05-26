بنسبة 75% .. مصر للطيران: صرف مستحقات الركب الطائر بالجنيه المصري لمواجهة أزمة كورونا

أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالعملة المحلية بالجنيه المصري، و 25% بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقته لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركة والتى تأثرت من وقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، إن القرار جاء لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة على الشركة لدى كافة الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية وفقا للتعاقدات المبرمة.





وأعرب رئيس شركة مصر للطيران، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمصر للطيران ومايبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفه عامة والشركة بصفة خاصة، من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر العرضة للإصابة بالفيروس.



