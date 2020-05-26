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أخبار البلد

بنسبة 75% .. مصر للطيران: صرف مستحقات الركب الطائر بالجنيه المصري لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:51 م
الطيار رشدي زكريا
الطيار رشدي زكريا - رئيس شركة مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلن الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران، صرف مستحقات جميع الركب الطائر بنسبة 75% بالعملة المحلية بالجنيه المصري، و 25% بالعملة الأجنبية، وذلك بصفة مؤقته لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية للشركة والتى تأثرت من وقف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال رشدي زكريا، في رسالته للعاملين، إن القرار جاء لحين تحسن الأوضاع وحتى تتمكن الشركة من سداد الالتزامات والقروض المستحقة على الشركة لدى كافة الجهات والشركات المتعاملة معها بالعملة الأجنبية وفقا للتعاقدات المبرمة.

وأعرب رئيس شركة مصر للطيران، عن شكره وتقديره لكافة العاملين بمصر للطيران ومايبذلونه من جهود خلال الفترة العصيبة التي تشهدها البلاد بصفه عامة والشركة بصفة خاصة، من قيامهم بأعمالهم وسط مخاطر العرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف، "إنني على ثقة في مقدار الحب والانتماء الذي يحمله كل ابن من أبناء شركة مصر للطيران فهو الدافع الذي يجعل منا يعمل بكل جهد واستمرار لاعلاء اسم شركتنا الحبيبة، ودائما التحديات تكشف المعدن الثمين لأبناء الشركة".
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