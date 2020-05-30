٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

قال الدكتور عيادة بن رميح المهيد سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، ومستشار الاتحاد الأوربي المفوض السامي في الوطن العربي، أن المسجد النبوي سيفتح أبوابه أمام المصلين بدءا من فجر يوم الأحد المقبل وذلك بموافقة من خادم الحرمين الشريفين.





اقرأ أيضا:-

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار





وأوضح "الرميح"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أنه سيتم الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق اشتراطات محددة منها تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا وتكون الصلاة على الرخام كما يتم تعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية .





وأضاف المهيد، كما تتواجد فرق طبية على الأبواب يقومون بالتأكد من حرارة الداخلين من المصلين والعاملين، منع دخول الأطعمة والماء ، كذلك الأطفال أقل من 15 سنة.

وذكر "السفير السعودي"، الأبواب التى حدد فتحها أمام المصلين وهى (باب الهجرة ٤، باب قباء ٥، باب الملك سعود ٨ باب الإمام البخاري ١٠ ، باب ٢١ باب ٣٤) (باب ٣٨ صلاة الجمعة فقط.) واقسام النساء (١٣٢٥٢٩)

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت الجمعة عن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الواجب اتباعها في مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوكالة أن البروتوكولات المعدّة من وزارة الصحة السعودية تغطي الفترة من 31 مايو إلى 20 يونيو، وتشمل وتشكل القطاعات التالية:

بروتوكولات المساجد - بروتوكولات القطاع العام - بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز - بروتوكولات الكهرباء - بروتوكولات قطاع المقاولات - بروتوكولات قطاع المقاولات - المشاريع القائمة- بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية - بروتوكولات أسواق النفع العام - بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين - بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية - بروتوكولات المطاعم والمقاهي - بروتوكولات التوصيل المنزلي - بروتوكولات العمالة المنزلية بنظام الساعة.

ويوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.

وأعلنت السعودية الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 458 وفاة في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81,766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57,013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.