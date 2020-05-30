AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

٤٠٪ من طاقته الاستيعابية.. فتح أبواب المسجد النبوي للمصلين بدءا من فجر الأحد تدريجيًا

السبت 30/مايو/2020 - 01:00 ص
المسجد النبوى
المسجد النبوى
Advertisements
ميـــس رضــا

قال الدكتور عيادة بن رميح المهيد سفير النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، ومستشار الاتحاد الأوربي المفوض السامي في الوطن العربي، أن المسجد النبوي سيفتح أبوابه أمام المصلين بدءا من فجر يوم الأحد المقبل  وذلك بموافقة من خادم الحرمين الشريفين.


 اقرأ أيضا:-

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

السعودية تتخطى الآثار السلبية لفيروس كورونا بـ 8 مليارات دولار


وأوضح "الرميح"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أنه سيتم الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية وفق اشتراطات محددة منها تفويج دخول المصلين بما لا يزيد عن ٤٠٪ من الطاقة الاستيعابية ورفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا وتكون الصلاة على الرخام كما يتم تعليق سفر الإفطار في المسجد والساحات الخارجية .


وأضاف المهيد، كما تتواجد  فرق طبية على الأبواب يقومون بالتأكد من حرارة الداخلين من المصلين والعاملين، منع دخول الأطعمة والماء ، كذلك الأطفال أقل من 15 سنة.

وذكر "السفير السعودي"، الأبواب التى حدد فتحها أمام المصلين وهى  (باب الهجرة ٤، باب قباء ٥، باب الملك سعود ٨ باب الإمام البخاري ١٠ ، باب ٢١ باب ٣٤) (باب ٣٨ صلاة الجمعة فقط.) واقسام النساء (١٣٢٥٢٩)

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت  الجمعة عن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الواجب اتباعها في مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الوكالة أن البروتوكولات المعدّة من وزارة الصحة السعودية تغطي الفترة من 31 مايو إلى 20 يونيو، وتشمل وتشكل القطاعات التالية:

بروتوكولات المساجد - بروتوكولات القطاع العام - بروتوكولات قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز - بروتوكولات الكهرباء - بروتوكولات قطاع المقاولات - بروتوكولات قطاع المقاولات - المشاريع القائمة- بروتوكولات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية - بروتوكولات أسواق النفع العام - بروتوكولات دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين - بروتوكولات الأعمال الإدارية والمكتبية - بروتوكولات المطاعم والمقاهي - بروتوكولات التوصيل المنزلي - بروتوكولات العمالة المنزلية بنظام الساعة.

ويوضح الملحق (1) الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.

 

وأهابت وزارة الداخلية السعودية بجميع المواطنين والمقيمين والجهات المعنية، بتطبيق تلك الإجراءات والالتزام بما ورد فيها حفاظًا على سلامة الجميع.

 

وأعلنت السعودية  الجمعة، تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس الكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 458 وفاة في المملكة.

 

وأكدت وزارة الصحة السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تسجيل 1581 إصابة جديدة بالفيروس لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 81,766 حالة، وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 57,013 حالة بعد تماثل 2460 حالة جديدة للشفاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدد أبواب المسجد الحرام وأسماؤها وأرقامها .. فيديو

السديس يشيد بقرار تمديد تعليق العمل في جميع قطاعات السعودية

هذا العلم ممنوع في مناسبات القطاعات والمؤسسات التعليمية السعودية

أخبار السعودية الآن.. تأجيل أقساط قروض الموظفين السعوديين.. فوز المملكة بعضويتين فى الأمم المتحدة.. تمديد الإعفاء من المقابل المالي للوافدين

شؤون الحرمين الشريفين تطبق الإجراءات الاحترازية لحماية المصلين من كورونا

بدون مصلين .. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد بالحرمين الشريفين

ترشيحاتنا

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

الإفتاء: 3 أيام يحرم فيها الصيام مع العيدين

مراقب فضيحة رادس يعلن مفاجأة بشأن انسحاب الوداد

اخبار الحوادث.. الصيدلى الناجى من الذبح بالغردقة يروي تفاصيل الواقعة.. وكشف غموض جثة كفر الشيخ

مقابل 5 ملايين يورو.. الهلال السعودي يقترب من اقتناص نجم جلطة سراي

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

AdvertisementS

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

استغلوا إعاقته للتسلية.. شباب يطلقون كلب حراسة على طفل من ذوى القدرات الخاصة | فيديو وصور

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. والجمهور: غير لائقة

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

شاهد.. نفق العروبة بعد ردمه وتحويله لمسطح لتوسعة الطريق

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية آمنة وفعالة لإزالة شمع الأذن

6 علامات إذا ظهرت عليك تنذرك بـ سرطان الثدي

فقدان السمع.. مضاعفات غير متوقعة لـ تراكم شمع الأذن لفترات طويلة