يجب ارتداء القفازات.. أستاذ مناعة: فرصة التقاط العدوى من ملابس مصاب بكورونا غير موجودة.. يجيب

كشف الدكتور عبد الهادي مصباح، زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، كيفية التعامل مع مرض كورونا خلال العزل المنزلي.





وقال مصباح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" أن مصاب كورونا الذي يتم عزله منزليا، لابد أن يرتدي المخالطين به الكمامات، ولا يتعامل بشكل مباشر معهم، وأن تكون غرفة العزل ذات تهوية طبيعية".





واردف:" غسل ملابس مصاب فيروس كورونا لاتعني الإصابة بالفيروس ولا قلق من ذلك حيث أن فرصة إلتقاط العدوي من الملابس غير موجودة فى حال ماتم الأخذ بالإجراءات الصحية السليمة، مشددا على ضرورة إرتداء القفازات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.





وأشار إلى أن هناك دراسة تقول أن الشخص المصاب بالفيروس لا ينقل العدوى، إلا قبل ظهور الأعراض بيومين أو ثلاثة وبعد ظهور الاعراض بمدة تترواح من 8 إلى 10 أيام.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.



