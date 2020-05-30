بعد إعلان أمريكا قطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية.. روسيا: واشنطن تضرب الأسس القانونية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية بعد اتهامه إياها بالانحياز إلى الصين في أزمة تفشي فيروس كورونا.





وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "سبوتنك" الإخبارية: "في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى تعزيز الجهود في مكافحة الوباء، تضرب واشنطن الأسس القانونية الدولية للتعاون في قطاع الرعاية الصحية".





وأضافت: "صورة محزنة تفتحها نظم الرعاية الصحية الأمريكية بفترة الوباء، لا تترك لواشنطن أي فرصة للتحدث عن القيادة في هذا المجال" .



