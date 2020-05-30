AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

10 آلاف عالق مصرى عادوا من 36 دولة حول العالم عبر مطار مرسى علم

السبت 30/مايو/2020 - 11:35 ص
رحلات طيران
رحلات طيران
Advertisements
إبراهيم جادالله

كشفت مصادر من داخل مطار مرسى علم الدولى، أن المطار استقبل منذ أول ابريل وحتى اليوم أكثر من 10 آلاف عالق مصرى بالخارج قادمين من عدة دول مختلفة، وذلك من خلال شركة مصر للطيران، واير كايرو بعد تنسيقات ما بين وزارة الطيران المدنى والهجرة والصحة.

وأضافت المصادر ، أن مطار مرسى علم الدولى استقبل منذ الثالث من أبريل الماضى حتى أمس أكثر من 60 رحلة طيران، قادمة من دول مختلفة أوربية وعربية وأفريقية، بالتنسيق ما بين السفارات المختلفة هناك لأخطار العالقين المصرين بموعد الرحلات القادمة لمطار مرسى علم الدولى من تلك الدول.

وأوضح المصدر أن عدد الدول التى وصل منها عالقون مصريون بالخارج أكثر من 36 دولة حول العالم، حيث تمت عملية نقلهم من تلك الدول بتنسيقات كبرى بين الوزرات المختلفة، والمنشآت الفندقية وكذلك غرفة شركات السياحة، التى جهزت الفنادق التى تتم الإقامة فيها لمدة أسبوع كحجر صحى للعائدين من الخارج.

ومن الدول التى وصل منها عالقين بالخارج هى الكويت والإمارات العربية، أمريكا، وكندا، والسعودية، ولبنان، والمغرب، هولندا، البحرين، إسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، تايلند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، المالديف، كينيا، إثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، تنزانيا، السودان، العراق، الهند، نيجيريا، تونس، تركيا، أوغندا، إنجلترا، ماليزيا، الأردن، ألمانيا.

من جانب آخر، كشفت مصادر طبية من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن هناك أكثر من 8 آلاف مصرى من العائدين من الخارج لمرسى علم، غادروا فنادق مرسى علم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم، حيث قضى عدد كبير منهم فترة الحجر الصحى 14 يوما، ثم عند صدور قرار بتقليص فترة الحجر الصحى للعائدين بالخارج لمدة أسبوع غادرت إعداد كبيرة كانت قضت أكثر من أسبوع داخل فنادق الحجر الصحى.

وأضاف المصادر أن داخل فنادق الحجر الصحى يوجد ركاب 8 رحلات من العالقين بالخارج مازالوا داخل الحجر الصحى وسيغادرون خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن عند وصول رحلة جديد لمطار مرسى علم يتم تجهيز العائدين الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم واخذ عينات منهم والتأكد من سلبياتها لمغادرتهم على متنها للقاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست الرحلة الأخيرة.. نكشف الحالة الصحية للعائدين من واشنطن اليوم

بسبب كورونا.. كلب قادم من أمريكا يثير أزمة بمرسى علم

مدير فندق الحجر الصحي بمرسى علم: الطب الوقائى يتسلم عيادات الفنادق لمتابعة الإجراءات الصحية

بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم

وصول 234 عالقا بالخارج لمطار مرسى علم قادمين من العاصمة الماليزية كوالالمبور

مطار مرسى علم يستقبل الرحلة رقم 21 للمصريين العالقين في الخارج

ترشيحاتنا

من غير خصم.. تعرف على سعر قميص درة فى أحدث جلسة تصوير

السبب ترامب.. أستاذ علوم سياسية: أعداد القتلى في أمريكا جراء كورونا مغالى فيها

دعاء في الصباح أوصى النبي بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

طفل حديث الولادة ينجو بأعجوبة من محاولة لدفنه حيًا.. تعرف على التفاصيل

الأزمة المالية تعرقل انضمامه.. كلوب يتمسك بضم بديل محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. نجمات الفن يتنافسن على أجمل إطلالة فى حفلات عيد الفطر..مين أحلى؟

القليوبية تلتزم بالكمامة داخل المواصلات فى أول يوم لتطبيق الغرامة.. صور

لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور