10 آلاف عالق مصرى عادوا من 36 دولة حول العالم عبر مطار مرسى علم

كشفت مصادر من داخل مطار مرسى علم الدولى، أن المطار استقبل منذ أول ابريل وحتى اليوم أكثر من 10 آلاف عالق مصرى بالخارج قادمين من عدة دول مختلفة، وذلك من خلال شركة مصر للطيران، واير كايرو بعد تنسيقات ما بين وزارة الطيران المدنى والهجرة والصحة.

وأضافت المصادر ، أن مطار مرسى علم الدولى استقبل منذ الثالث من أبريل الماضى حتى أمس أكثر من 60 رحلة طيران، قادمة من دول مختلفة أوربية وعربية وأفريقية، بالتنسيق ما بين السفارات المختلفة هناك لأخطار العالقين المصرين بموعد الرحلات القادمة لمطار مرسى علم الدولى من تلك الدول.



وأوضح المصدر أن عدد الدول التى وصل منها عالقون مصريون بالخارج أكثر من 36 دولة حول العالم، حيث تمت عملية نقلهم من تلك الدول بتنسيقات كبرى بين الوزرات المختلفة، والمنشآت الفندقية وكذلك غرفة شركات السياحة، التى جهزت الفنادق التى تتم الإقامة فيها لمدة أسبوع كحجر صحى للعائدين من الخارج.



ومن الدول التى وصل منها عالقين بالخارج هى الكويت والإمارات العربية، أمريكا، وكندا، والسعودية، ولبنان، والمغرب، هولندا، البحرين، إسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، تايلند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، المالديف، كينيا، إثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، تنزانيا، السودان، العراق، الهند، نيجيريا، تونس، تركيا، أوغندا، إنجلترا، ماليزيا، الأردن، ألمانيا.

من جانب آخر، كشفت مصادر طبية من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن هناك أكثر من 8 آلاف مصرى من العائدين من الخارج لمرسى علم، غادروا فنادق مرسى علم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحى لهم، حيث قضى عدد كبير منهم فترة الحجر الصحى 14 يوما، ثم عند صدور قرار بتقليص فترة الحجر الصحى للعائدين بالخارج لمدة أسبوع غادرت إعداد كبيرة كانت قضت أكثر من أسبوع داخل فنادق الحجر الصحى.

وأضاف المصادر أن داخل فنادق الحجر الصحى يوجد ركاب 8 رحلات من العالقين بالخارج مازالوا داخل الحجر الصحى وسيغادرون خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن عند وصول رحلة جديد لمطار مرسى علم يتم تجهيز العائدين الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم واخذ عينات منهم والتأكد من سلبياتها لمغادرتهم على متنها للقاهرة.