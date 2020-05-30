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رياضة

أعلنت خطوبتها.. روان محمد لاعبة الطائرة بالزمالك تستغل فترة التوقف.. شاهد

السبت 30/مايو/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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ملك موسى
حرصت روان محمد لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بالزمالك، علي استغلال فترة توقف النشاط الرياضي حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت خطبتها مساء أمس الجمعة.

وأكدت روان محمد  حرصها أن تكون خطبتها في أضيق الحدود بسبب فيروس الكورونا وسرعة انتشاره خلال الفترة الحالية .

ووجهت روان رسالة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية  وضرورة ارتداء الكمامات وعدم الاختلاط من أجل سلامة الجميع.
وأضافت لاعبة طائرة نادي الزمالك،خضوعها  لتدريبات منزليه هي وكل لاعبات الفريق تحت إشراف الجهاز الفني تحسبا لعودة النشاط الرياضي مره اخري.

ويحتل فريق طائرة سيدات الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب دوري السيدات لكرة الطائرة قبل توقف النشاط، فيما كان الأهلي متصدرا للمسابقة.
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