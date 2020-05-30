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مرأة

بإطلالة صيفية.. لجين عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

السبت 30/مايو/2020 - 02:01 م
لجين عمران
لجين عمران
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آية التيجي
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت لجين عمران على صورتها ببعض الكلمات،قائلة: كل اللي يطلبه قلبي وعقلي مني إني أسكر عيوني وأتخيل بكرا أجمل ان شاءالله.. و أنا على يقين إن ربي حبيبي مخبي لنا أشياء حلوة جاية في الطريق إن شاء الله .. المسألة مجرد وقت.


وظهرت لجين عمران وهي ترتدي فستان طويل بأكمام طويلة بألوان مختلفة كـ اللون الروز والفوشيا والأورانج والأبيض من الحرير، يتوسطه حزام بنفس ألوان الفستان، وهو ما ابرز من اناقتها.

وتركت لجين عمران شعرها منسدلا عبر اكتافها مع رفع خصلات شعرها الأمامية إلى الأعلى، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، حيث اختارت الكحل الأسود لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسورات، حيث نها ارتدت قرطين ناعمين باللون الذهبي وقلادة حول عنقها مع ساعة يد ذهبية.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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