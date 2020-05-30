بإطلالة صيفية.. لجين عمران تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت بإطلالة صيفية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بإطلالتها.

وعلقت

على صورتها ببعض الكلمات،قائلة:

كل اللي يطلبه قلبي وعقلي مني إني أسكر عيوني وأتخيل بكرا أجمل ان شاءالله.. و أنا على يقين إن ربي حبيبي مخبي لنا أشياء حلوة جاية في الطريق إن شاء الله .. المسألة مجرد وقت.