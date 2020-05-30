بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها بصورة لها على البحر

شاركت الإعلامية الأردنية

صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

Always walk like you deserve to be right where you are .. وتعني: امشِ دائمًا كما لو كنت تستحق أن تكون في مكانك الصحيح .

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وظهرت

وهي ترتدي تيشرت باللون البطيخي وعليه بنطال واسع من القماش مشجر بالورود من نفس لون التي تيشرت، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.





وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على اكتافها بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



