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مرأة

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها بصورة لها على البحر

السبت 30/مايو/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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آية التيجي
شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Always walk like you deserve to be right where you are .. وتعني: امشِ دائمًا كما لو كنت تستحق أن تكون في مكانك الصحيح .

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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي تيشرت باللون البطيخي وعليه بنطال واسع من القماش مشجر بالورود من نفس لون التي تيشرت، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا  على اكتافها  بشكل عشوائي وجذاب، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت قلادة بسيطة حول عنقها باللون الذهبي، ونظارة شمسية دائرية باللون الأسود ومزينة ببعض الأكسسورات.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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