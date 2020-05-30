بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز أناقتها بصورة لها على البحر

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية على أحد سواحل البحر، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Always walk like you deserve to be right where you are .. وتعني: امشِ دائمًا كما لو كنت تستحق أن تكون في مكانك الصحيح .
اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحروظهرت علا الفارس وهي ترتدي تيشرت باللون البطيخي وعليه بنطال واسع من القماش مشجر بالورود من نفس لون التي تيشرت، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.
وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: Always walk like you deserve to be right where you are .. وتعني: امشِ دائمًا كما لو كنت تستحق أن تكون في مكانك الصحيح .
اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحروظهرت علا الفارس وهي ترتدي تيشرت باللون البطيخي وعليه بنطال واسع من القماش مشجر بالورود من نفس لون التي تيشرت، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها بشكل كبير.