متابعة سير العمل بمحطة الصرف الصحي والميناء البري الجديد في بورسعيد

تفقد اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، أعمال إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة بحي الضواحي، والتى تساهم في تخفيف معدلات الضغط الموجودة على المحطات الحالية، وتخدم أحياء الزهور والضواحي.
جاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة للمشروعات القومية والخدمية التى تتم بنطاق حى الضواحي.
وشدد الشاهد على الاهتمام بالدقة والكفاءة فى العمل فى هذه المشروعات، والتى تخدم أكثر الأحياء كثافة سكنية.
كما تم المرور على مشروع إنشاء ميناء بورسعيد البري، واستعرض السكرتير العام آخر تطورات العملية الإنشائية للموقف الجديد، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال بشكل حضارى وجمالى ليكون واجهة بورسعيد أمام الزائرين.