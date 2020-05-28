ماجدة منير: تجسيدى لدور والدة إرهابي في الاختيار نقله بمسيرتى الفنية

فخرج منها العملاق محمود ياسين والقدير جمال عبد الناصر والمخرج سمير العصفورى والمطرب سامح يسرى وكانت أول طريق التألق لهضبة مصر عمرو دياب .

وبرز فى الأعمال الفنية الرمضانية هذا العام مجموعة من الفنانين أبناء بورسعيد بينهم محمد الدسوقى والذى ظهر فى العديد من الأعمال الرمضانية الفتوة وفلانتينو والذى جسد فى الأخير صاحب الملاهي والد عروس ابن الفنان الكبير عادل إمام وأيضا كريم العمرى والذى جسد دور الضابط هشام فى مسلسل الاختيار.

وجاءت الفنانة ماجدة منير لتوثق تواجد أبناء الباسلة في خريطة الأعمال الرمضانية هذا العام بل جسدت دور والدة إرهابي فى المسلسل الأهم فى تلك الخريطة الاختيار والذى حرص الشهيد منسي على إرسال الغذاء لها برغم علمه بأن ابنها إرهابى مشفق عليها وعلى الأطفال الصغار أبناء الإرهابى ليجسد إنسانية وشهامة أبناء القوات المسلحة تجاه أهالى سيناء.

وأعربت الفنانة ماجدة منير التي جسدت دور مهم في مسلسل الاختيار عن سعادتها لاحتفاء أهالي مدينة بورسعيد بها و بدورها في مسلسل الاختيار وتداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" متباهين وفخورين من أنها ابنة المدينة الباسلة وجسدت دورا تاريخيا فى المسلسل.

وأكدت الفنانة ماجدة منير: "أن من أجمل التعليقات التى كتبت على صفحات التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" من بورسعيد والتى اعتبرتها تقديرا وجائزة لها ووسام على صدرها تعليق يقول "الفنانة القديرة ماجدة منير إحدى أبناء مدينة بورسعيد أم المتطرف الإرهابى فى مسلسل الاختيار تستحق "اوسكار" على نظرتها فى المشاهد قبل حديثها وأدائها المتميز".





وشددت منير قائلة "إن بورسعيد دائما فى القلب ولن أنسى طفولتى وشبابى بها فكل مكان فيها له ذكرى معى ولي ذكرى فيه "ممشى ديليسبس" شوارعها شاطئها كل مكان فيها رائع"، .





وقالت الفنانة ماجدة منير إننى لن أتعجب من ارتباط أهالي مدينتي الباسلة ومتابعتهم لمسلسل "الاختيار" فبورسعيد دائما معروفة بارتباطها بقواتنا المسلحة وحبها وعشقها للوطن فهي "الباسلة" وأبنائها يقدمون أمثالا للتضحية والفداء فهم أبناء وأحفاد 56.





ولفتت الفنانة ابنة بورسعيد انها قدمت أدوارا كثيرة ومع ذلك كان الاختيار هو الأفضل بالنسبة لكل من تابعها مشيرة إلى أن السبب يرجع لكونه مسلسل وطني ولمس قلوب ووجدان الشعب المصري".

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