أطباء العزل بالسويس: مش هنسيب المكان بتاعنا وهنفضل واقفين على رجلينا نعالج المرضى.. فيديو

ويقول الدكتور ميشيل صبرى نائب مدير العزل الصحى بالسويس إن أطباء السويس تعاهدوا ألا يتركوا أماكنهم بالمستشفيات وأنهم سيواصلون مهمتهم الوطنية.





وأشار إلى أنهم لن يسمحوا لأى أجندات خارجية بالتأثير عليهم لتخريب الوطن.









ويضيف الدكتور أحمد عسقول طبيب العناية المركزة بمستشفى العزل أننا سنظل واقفين على أرجلنا حتى النهاية لمعالجة مرضى الكورونا لأنها تعتبر رسالة وطنية مقدسة.





ويقول الدكتور أحمد عماد طبيب العناية المركزة إن أطباء السويس سيواصلون عملهم بشكل طبيعى لمحاصرة انتشار الفيروس مؤكدا أن الأطباء لن يتخلوا عن أبناء وطنهم.