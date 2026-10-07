واشنطن تصعّد الضغط على «موسكو» بشأن وفاة بالطاعون في مختبر سيبيريا

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا على خلفية وفاة موظفة في مختبر للأبحاث بسيبيريا، وسط مخاوف من انتشار الطاعون الرئوي من أحد معامل روسيا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو، في مذكرة رسمية، على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالإبلاغ الصحي

وحذرت واشنطن من أن عدم كشف موسكو عن تفاصيل وفاة عامل المختبر التابع لمركز أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

معلومات ضئيلة

وقال المسؤولون إن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة سوى معلومات محدودة حول الحادثة الغامضة، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال انتشار مرض معدٍ داخل روسيا وخارج حدودها.

حذّرت الولايات المتحدة موسكو من أن فشلها في الكشف عن تفاصيل وفاة عاملة مختبر من مركز أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وتضيف هذه المراسلة الدبلوماسية السرية، المعروفة باسم "مذكرة احتجاج دبلوماسية"، مصدراً آخر للتوتر بين روسيا والولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإحراز تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



السفارة الأمريكية في موسكو تتابع الحادث

في سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في روسيا تحديثاً بشأن تقارير متداولة عن حالة وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الطاعون الرئوي، وما رافقها من إغلاق مستشفيات وإجراءات حجر صحي في منطقة إيركوتسك.

وأوضحت السفارة في بيانها الصادر الثلاثاء أن متابعتها للتقارير الصحفية لا تمثل تحذيراً جديداً من السفر، ولا تغير من تحذير وزارة الخارجية الأمريكية الحالي من المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر إلى روسيا لأي سبب، والصادر في 29 ديسمبر 2025، بسبب مخاطر الإرهاب والاضطرابات والاحتجاز التعسفي.

وجاء في التنبيه: "قدرة الحكومة الأمريكية على مساعدة مواطنيها في روسيا محدودة، لا سيما خارج موسكو.. تحذير السفر من المستوى الرابع لا يزال سارياً وينص على ضرورة مغادرة الأمريكيين الموجودين حالياً في روسيا فوراً".