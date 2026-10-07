قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلومبرج: فرنسا تدفع ثمن عقود من العجز المالي والديون المُتراكمة
الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب
عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر
أسامة كبير: حرب أكتوبر جاءت نتيجة ثقة المصريين في قواتهم المسلحة.. وتُدرّس في الأكاديميات العسكرية حول العالم
إعلامي يكشف رد الزمالك على شكوى حسام عبدالمجيد: «بالمستندات.. ملهوش جنيه واحد عند النادي»|فيديو
بصحبة خطيبها.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في عرض فيلم «مطلوب عائليًا»|شاهد
يوم العبور .. فكري صالح يكشف كواليس مشاركته في حرب أكتوبر
واشنطن تصعّد الضغط على «موسكو» بشأن وفاة بالطاعون في مختبر سيبيريا
دعاء الفجر وسنة النبي بعد الصلاة.. كلمات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
حكيم يحتفل بعيد ميلاده .. ويُوجّه رسالة لجمهوره
مصر تغادر قائمة الترّقب لـ«فوتسي راسل» .. والبورصة المصرية تؤكد: «شهادة ثقة جديدة»
منتخب بنين يُهدي «ميسي» تذكارًا تاريخيًا في ليلة الوداع .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تصعّد الضغط على «موسكو» بشأن وفاة بالطاعون في مختبر سيبيريا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
خاطر عبادة

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على روسيا على خلفية وفاة موظفة في مختبر للأبحاث بسيبيريا، وسط مخاوف من انتشار الطاعون الرئوي من أحد معامل روسيا.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية موسكو، في مذكرة رسمية، على الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بالإبلاغ الصحي

وحذرت واشنطن من أن عدم كشف موسكو عن تفاصيل وفاة عامل المختبر التابع لمركز أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال.

معلومات ضئيلة 

وقال المسؤولون إن روسيا لم تقدم للولايات المتحدة سوى معلومات محدودة حول الحادثة الغامضة، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال انتشار مرض معدٍ داخل روسيا وخارج حدودها.

حذّرت الولايات المتحدة موسكو من أن فشلها في الكشف عن تفاصيل وفاة عاملة مختبر من مركز أبحاث الطاعون في سيبيريا يتعارض مع التزاماتها الصحية الدولية، بحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون.

وتضيف هذه المراسلة الدبلوماسية السرية، المعروفة باسم "مذكرة احتجاج دبلوماسية"، مصدراً آخر للتوتر بين روسيا والولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإحراز تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


السفارة الأمريكية في موسكو تتابع الحادث 

في سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في روسيا تحديثاً بشأن تقارير متداولة عن حالة وفاة يشتبه بأنها ناجمة عن الطاعون الرئوي، وما رافقها من إغلاق مستشفيات وإجراءات حجر صحي في منطقة إيركوتسك.
وأوضحت السفارة في بيانها الصادر الثلاثاء أن متابعتها للتقارير الصحفية لا تمثل تحذيراً جديداً من السفر، ولا تغير من تحذير وزارة الخارجية الأمريكية الحالي من المستوى الرابع الذي ينصح بعدم السفر إلى روسيا لأي سبب، والصادر في 29 ديسمبر 2025، بسبب مخاطر الإرهاب والاضطرابات والاحتجاز التعسفي.

وجاء في التنبيه: "قدرة الحكومة الأمريكية على مساعدة مواطنيها في روسيا محدودة، لا سيما خارج موسكو.. تحذير السفر من المستوى الرابع لا يزال سارياً وينص على ضرورة مغادرة الأمريكيين الموجودين حالياً في روسيا فوراً".

أمريكا الخارجية الأمريكية موسكو الطاعون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

وزير العمل: فرص عمل موسمية في إسبانيا بالقطاع الزراعي براتب 1200 يورو

مشغولات ذهبية

تعافت عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

صورة أرشيفية

البسوا الشتوي.. تقلبات خريفية وأمطار تضرب هذه المحافظات خلال ساعات

دواجن وبيض

بفارق 24 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الذهب

الذهب رايح على فين.. ارتفاع جديد في سعر المعدن الأصفر

حسام حسن

حسام حسن يعتذر عن حضور مؤتمر كاف للمدربين بسبب حفل زفاف

المتهمين

اعترفا بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.. القبض على رجل وزوجته بالدقهلية

الزمالك

الزمالك يخرج عن صمته قبل القمة ويفجر مفاجأة بشأن أزمة إيقاف القيد | خاص

ترشيحاتنا

الزنك

بتتعب كتير .. الموضوع مش نقص مناعة | اكتشف السبب الحقيقي

شد اللغد

بيرفع الخدود ويشد اللغد .. اعرف حقيقة تأثير المشد الضاغط

ايمان عز الدين

بعافر علشان أحافظ على اسمي ومكاني.. إيمان عز الدين تكشف كواليس 30 عامًا في الإعلام

بالصور

الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب

لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟
لماذا يرد الطفل بعصبية؟

بصحبة خطيبها.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في عرض فيلم «مطلوب عائليًا»|شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ضعف القدرة الجنسية قد يكون إنذارًا لمشكلة في القلب .. 4 خطوات لتحسين الحالة

ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟
ما علاقة ضعف القدرة الجنسية بصحة القلب؟

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026
مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد