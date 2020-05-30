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أخبار العالم

لم أكن أشعر بالأمان.. ترامب يشيد برد الخدمة السرية على احتجاجات البيت الأبيض

السبت 30/مايو/2020 - 03:31 م
ترامب
ترامب
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على صالح
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملاء المخابرات لحماية البيت الأبيض من الحشود الغاضبة بسبب وفاة جورج فلويد.

وقال الرئيس الأمريكي عبر سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي على تويتر، "عمل رائع ما جرى الليلة الماضية في البيت الأبيض بواسطة الخدمة السرية في الولايات المتحدة، لم يكونوا فقط محترفين تمامًا ، ولكن رائعون جدًا، كنت في الداخل، وشاهدت كل خطوة، ولم أكن أشعر بأمان أكثر. لقد سمحوا للمتظاهرين بالصراخ بقدر ما يريدون ، ولكن كلما اقترب شخص تم استقباله بالكلاب الشرسة". 


وأضاف ترامب "وأكثر الأسلحة المشؤومة التي رأيتها على الإطلاق، هذا إذا ما تحول الناس إلى مؤذين بشدة.. ولكن على الأقل العديد من وكلاء الخدمة السرية ينتظرون للعمل، نضع الشباب على الخط الأمامي، يا سيدي، إنهم يحبون عملهم".

وتابع "أداء جيد، كما رأيت الليلة الماضية، كان رائعا جدًا ومحترفا جدًا.. لا تدعوهم يخرجون عن السيطرة.. شكرا لكم!".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى رئيس بلدية العاصمة، موريل براوزر، وقال عنه إنه "يبحث دائمًا عن المال والمساعدة ، لن يسمح لشرطة العاصمة بالتدخل. ليس عملهم، لطيف!".

وتجمعت حشود من المتظاهرين أمام البيت الأبيض ليلة الجمعة بعد وفاة جورج فلويد، رجل أمريكي من أصل أفريقي من ولاية مينيسوتا ، على أيدي الشرطة.

وقد وضع البيت الأبيض تحت الإغلاق مساء الجمعة في الوقت الذي خرج فيه مئات الأشخاص إلى المبنى احتجاجًا على التعاطف مع وفاة جورج فلويد.

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