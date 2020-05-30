الاتحاد الأوروبي يرد على قرار ترامب بشأن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر، في قرار إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعها على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة عملها في قيادة الاستجابة العالمية للوباء، وتابعت "نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".





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وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الدعم والمشاركة من الجميع لصالح منظمة الصحة العالمية، مطلوبان، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لذلك، حيث تعد أمريكا المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة بأكثر من 400 مليون دولار سنويا.





وجاء في البيان "المهمة الأساسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء الوباء وكبحه.. يجب تفادي الأفعال التي تضعف النتائج العالمية.. نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر بقرارها المعلن".



