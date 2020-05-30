AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يرد على قرار ترامب بشأن قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية

السبت 30/مايو/2020 - 05:16 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي ينتقد تعامل واشنطن مع الصحة العالمية
Advertisements
قسم الخارجي
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر، في قرار إنهاء العلاقة مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعها على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة عملها في قيادة الاستجابة العالمية للوباء، وتابعت "نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".

اقرأ أيضا:
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الدعم والمشاركة من الجميع لصالح منظمة الصحة العالمية، مطلوبان، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لذلك، حيث تعد أمريكا المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة بأكثر من 400 مليون دولار سنويا.

وجاء في البيان "المهمة الأساسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء الوباء وكبحه.. يجب تفادي الأفعال التي تضعف النتائج العالمية.. نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر بقرارها المعلن".

وأعلن ترامب الجمعة قطع العلاقات نهائيا مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعاملها مع أزمة وباء كورونا "كوفيد-19"، متهما إياها بالتواطؤ مع الصين، وذلك بعد شهر من قرار الرئيس الأمريكي وقف تمويل المنظمة، لأسباب مشابهة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يأسف لتعليق المساهمة الأمريكية في منظمة الصحة العالمية

بريطانيا تعلن موقفها من تعليق ترامب تمويل منظمة الصحة العالمية

ترامب يغلق باب تمويل منظمة الصحة العالمية.. ردود فعل دولية غاضبة من الرئيس الأمريكي.. الأمم المتحدة: وقت غير مناسب.. روسيا: عازمون على دعمها لمواجهة كورونا.. والصين تدعو واشنطن للوفاء بالتزاماتها

دفاعا عن منظمة الصحة العالمية.. هجوم حاد ضد الرئيس الأمريكي

الصحة العالمية: نختبر 3 أدوية لعلاج كورونا

واشنطن بوست: قرار ترامب بوقف التمويل لمنظمة الصحة العالمية ثبت عدم شعبيته

ترشيحاتنا

لا كمامة ولا مسافات.. زحام كبير بمحطة سكة حديد ملوى..شاهد

قلق وخوف في الزمالك بسبب لافتة نادي القرن واستخدام شعار الكاف

ظهور بقع شمسية لأول مرة منذ 3 سنوات.. تعافي الشمس من سباتها

عالم صيني: نعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 99%

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة.. تعرف عليها

حكم قراءة القرآن أثناء النوم على السرير .. مستشار المفتي يرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

بالتغذية والعلاج.. كيفية التعايش السلمي مع مرض السكري

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور