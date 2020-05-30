انتكاسة كبيرة لـ الصحة العالمية.. ألمانيا تعقب على قرار ترامب

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، أول رد من ألمانيا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية.





وقالت ألمانيا إن قطع واشنطن العلاقات مع منظمة الصحة تعتبر "انتكاسة كبيرة لـ منظمة الصحة العالمية".





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وشن ترامب هجوما حادا على الصين، متهما إياها بانتهاك الكثير من التزاماتها في منظمة التجارة العالمية.





وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن الصين أخفت الكثير من الحقائق حول فيروس ووهان، مما تسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.





وأعلن الرئيس الأمريكي قطع علاقة بلاده نهائيا مع منظمة الصحة العالمية.